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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübü, Diabate'nin sözleşmesini karşılıklı feshetti

Duygu Avunduk   | 07.07.2022
Trabzonspor Kulübü, Diabate'nin sözleşmesini karşılıklı feshetti

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Fousseni Diabate ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate arasındaki 25 Eylül 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Diabate'nin Partizan Kulübüne transfer çalışmaları başladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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