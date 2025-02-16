Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan kaleci Uğurcan Çakır açıklaması
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu.
Trabzon
Başkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada "Takımımızın kaptanı ve A milli takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.