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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan kaleci Uğurcan Çakır açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu.

Enes Sansar  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan kaleci Uğurcan Çakır açıklaması Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Trabzon

Başkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada "Takımımızın kaptanı ve A milli takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

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