Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "2-0'dan 2-2 bizi mutlu eden bir sonuç değil, üzgünüz." dedi.

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Fazla söyleyebileceğim bir şey yok. 2-0'dan 2-2 bizi mutlu eden bir sonuç değil, üzgünüz." diye konuştu.

Ağaoğlu, şampiyonluk hedefiyle ilgili söylemlere ilişkin "Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Maç maç bakıyoruz önümüze. Kazanmamız gereken bir maçtı. Önümüzde Rize maçı var, eksiklerimiz var. Sosa sakatlığı olduğu yerden darbe aldı, maçı asla bırakmazdı. Devre arasında bunları telafi etme şansımız var. Şampiyonluk soruyorsanız önümüzde Rize maçı var diyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da yaşanan olayın detaylarını bilmediğini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Görüntüleri izlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum, arkadaşlarımla araştıracağız. İstiklal Caddesi'nde bir eylem olduğunu duydum sadece. Fazla bir bilgim yok. Yarın açıklama yaparız." diye konuştu.

Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile ilgili bir soruya Ağaoğlu şu cevabı verdi:

"Göreve geldiğimden beri Burak soruluyor, şimdi Onur eklendi. Yönetim kararıyla süresiz olarak kadro dışılar. Bu soruların manasını anlamıyorum. Bazı yayın organlarında şuraya buraya gidiyorlar, deniyor. Yeşil ışık yakıldı, deniyor. Bizim yeşil, kırmızı ışık yaktığımız yok. Verilen ve uygulanan bir karar var. Niye bu kadar soru soruluyor, büyütülüyor anlamıyorum. O konuda bir gelişme yok. Gelişme yaşandı bitti."

Öte yandan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da yaşanan olayla ilgili Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın evine yapılan saldırı, Galatasaray'ın kalbine yapılmıştır. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Saldıran taraftarların üzerinde Trabzonspor formasının olması Galatasaray camiasını daha da derinden yaralamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman

Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, uzatma dakikalarında yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için son derece üzgün olduğunu söyledi.

Karaman, Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklama, Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçtikten sonra mücadeleyi bırakmamaları gerektiğine dikkati çekerek, "Karşımızda değerli bir hocamın takımı Beşiktaş olunca bizi zorlayabiliyor. Bizi zorladılar ve taraftarlarının desteğiyle pes etmediler. Son dakikalarda yediğimiz gol adına son derece üzüntülüyüm. Şartlar ne olursa olsun o golü yemememiz gerekiyordu. Ama Beşiktaş'ın baskısı ve gösterdiği duruşla puanı hak ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş karşılaşması öncesinde bazı sıkıntılarının olduğunu aktaran Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onazi bir süredir antrenman yapmıyordu ama bu maçta oynamak istedi. Sosa ve Abdülkadir Ömür'ün de rahatsızlığı vardı. Kilit pozisyonlardaki oyuncuların antrenman eksikliğinin olması, en iyi yaptığımız pas oyununu istediğimiz gibi yapmamızın önüne geçti. Ne olursa olsun 2-0'dan sonra birazcık topa sahip olma başarısı göstersek arzu ettiğimiz 3 puanla dönerdik."

Uzatma dakikalarında yedikleri golü değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ne olursa olsun o dakikada gol yememeliyiz. Birileri ekstra sorumluluk alacak. Belki hamlelerimiz düşündüğümüz gibi olmadı. Maçı kazanacak pozisyonlarımız da vardı. Beşiktaş'ın da hamlelerine karşı koymakta zorlandık. Sonuçta Beşiktaş ile oynadık. Genç oyuncularımız var. Sosa'nın oyundan çıkması ve Onazi'nin kısmen oyundan düşmesi bizi zorladı. Özellikle kenardan gelen toplarda çok pozisyon gördük. Uğurcan Çakır'ın kurtardığı kritik pozisyonlar olmasa sıkıntı da yaşayabilirdik." diye konuştu.

Ünal Karaman, sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almayan bordo-mavili oyuncu Juraj Kucka'nın takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili bir soruya, "Bu, tek başımıza vereceğimiz bir karar değil. Yönetimle oturup değerlendirme yapacağız. Kucka, takımdan ayrılacak imzayı atmadığı sürece onu bizim oyuncumuz olarak değerlendirmekte fayda var." cevabını verdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul, Emre Doğan