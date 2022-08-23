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Spor, Futbol

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kopenhag maçı için taraftarlardan destek istedi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarlardan destek istedi.

Tuğba Yardımcı   | 23.08.2022
Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kopenhag maçı için taraftarlardan destek istedi

Trabzon

Uğurcan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video aracılığıyla, "Şanlı Trabzonspor taraftarı, Şampiyonlar Ligi'ne son bir adım kaldı. 90 dakika boyunca seninle hem hücum hem savunma yapacağız. Unutma, tek bir an bile susma. Haydi fırtına." ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.

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