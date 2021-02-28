Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem görevini Cüneyt Çakır üstlenecek.

Berad Büyük   | 28.02.2021
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) hakemi olarak görevlendirildi.

Mücadelede, Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı'
Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar
Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
Çin'den tek dozluk Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı

Benzer haberler

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Fatih Karagümrüklü Borini performansıyla dikkati çekiyor

Antalyaspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Fatih Terim: Zor bir fikstürden çıkarak arka arkaya 8. maçı kazanmak önemli başarı

Fatih Terim: Zor bir fikstürden çıkarak arka arkaya 8. maçı kazanmak önemli başarı
Lider Galatasaray galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Lider Galatasaray galibiyet serisini 8 maça çıkardı
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi