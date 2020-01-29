Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

İstanbul
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa ÖğretmenoğluAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.