Dolar
14.65
Euro
16.37
Altın
1,928.49
ETH/USDT
3,400.00
BTC/USDT
47,154.00
BIST 100
2,236.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa’da TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilgi yaşamadı.

Selçuk Kılıç   | 31.03.2022
Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor

Trabzon

Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon son karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, sırasıyla ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin ikinci yarısında Galatasaray deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanarak büyük karşılaşmaları yenilgisiz kapamayı hedefliyor.

En son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamadı

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında en son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamamıştı.

Şampiyonluk yarışı yaptığı sezonu 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı

Benzer haberler

Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor

Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor

Edin Visca: Galatasaray'a attığım gol hayatımda belki en unutulmaz gol olacak

Trabzonspor’un efsane liberosu Necati: Yeter ki Trabzonspor şampiyon olsun, ben her şeye razıyım

Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor
Trabzonspor'da Nwakaeme en golcü sezon peşinde

Trabzonspor'da Nwakaeme en golcü sezon peşinde
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen: 38 değil, 11 yıl sonra yeniden şampiyonluğa koşuyoruz

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen: 38 değil, 11 yıl sonra yeniden şampiyonluğa koşuyoruz