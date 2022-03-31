Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilgi yaşamadı.
Trabzon
Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon son karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Karadeniz ekibi, sırasıyla ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin ikinci yarısında Galatasaray deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanarak büyük karşılaşmaları yenilgisiz kapamayı hedefliyor.
En son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamadı
Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında en son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamamıştı.
Şampiyonluk yarışı yaptığı sezonu 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.