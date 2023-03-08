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Spor, Futbol

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını 2 günlük izinin ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde sürdürdü.

Selçuk Kılıç  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde sürdürdü

Trabzon

Abdullah Avcı'nın görevinden istifasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilen Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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