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Spor, Futbol

Abdullah Avcı Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor'da görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili futbolcular ve personelle vedalaştı.

Selçuk Kılıç  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Abdullah Avcı Trabzonspor'a veda etti

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 10 Kasım 2020 tarihinden bugüne kadar teknik direktörlük görevini yürüten ve 1'i Lig Şampiyonluğu, 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanmamızda emeği olan Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret ederek yöneticilerimiz, futbolcularımız ve personelimiz ile vedalaştı." denildi.

Açıklamada, mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas'ın da bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü Abdullah Avcı'ya teşekkür ettiği kaydedilerek, şu ifadelerine yer verildi:

"Öncelikle Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biriyle çalışmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hocamızın kulübümüze kazandırdığı kupalar, muhteşem lig şampiyonluğu kadar Trabzonspor tarihine ve değerlerine verdiği kıymet ve ayrılış şekli takdire şayandır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Hocamıza bundan sonraki yaşamında huzur, sağlık ve başarılar dilerim."

Kafkas, ayrıca Abdullah Avcı'ya plaket ve şampiyonluk kutlamalarından fotoğraf hediye etti.

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