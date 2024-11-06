Dolar
34.21
Euro
36.75
Altın
2,666.77
ETH/USDT
2,665.00
BTC/USDT
75,500.00
BIST 100
8,862.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, statta kendilerini inanılmaz bir atmosferin beklediğini ve çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

Mutlu Demirtaştan  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Postecoglou, "Fantastik bir statta inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her oyuncu böyle bir maçta oynamak ister. Galatasaray iyi bir takım ve bireysel olarak iyi oyunculara sahip. Her hafta farklı takımlara karşı farklı bir sınav veriyoruz. Bizim için güzel bir sınav olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hücumda tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Postecoglou, "Defansta iyi performans sergilememiz gerek. İyi hücum yapıyorlar. Kendi evlerinde oynayacakları için statta iyi bir enerji olacaktır. Biz de kendimizi iyi hazırladık. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Farklı bir ekiple sahaya çıkacağız. Şu anda haftada üç maç oynuyoruz. Bu sayede de herkes şans buluyor. Yarın da bazı rotasyonlar yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Eski Tottenham oyuncusu Davinson Sanchez ile yeniden karşılaşmanın güzel olacağını da dile getiren Postecoglou, Cristian Romero'nun hafta sonu takıma döneceğini, Micky van de Ven ve Richarlison'un ise sakatlıklarının devam ettiğini kaydetti.

Solanke: "Galatasaray, önemli tarihe sahip büyük bir takım"

Sezona yoğun bir tempoyla başladıklarını aktaran Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Dominic Solanke, "Galatasaray, önemli tarihe sahip büyük bir takım. Önemli oyuncuları var. Zor bir maç olacak. Bütün Avrupa maçları zor geçiyor." şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Solanke, "Galatasaray taraftarının statta nasıl bir atmosfer yarattığını herkes biliyor. Büyük bir kulüp. Atmosferi az çok biliyoruz. Bizim de böyle atmosferlerde oynayan oyuncularımız var. Buna hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi
SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'a yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı
Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Şırnak Gabar Dağı petrol sahasında 125 personel ile tatbikat yapıldı

Benzer haberler

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Göle: AZ Alkmaar zor bir takım, iyi bir mücadele bizi bekliyor

Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kadrosu açıklandı
Fenerbahçe, Avrupa'da 278. kez sahne alacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 278. kez sahne alacak
Galatasaray, Avrupa'da 322. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa'da 322. maçına çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet