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Spor, Futbol

TFF'den Süper Lig ve 1. Lig oyuncu uygunluklarında düzenleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig oyuncu uygunluklarında düzenlemeye gitti.

Yunus Kaymaz   | 07.07.2022
TFF'den Süper Lig ve 1. Lig oyuncu uygunluklarında düzenleme

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, kulüplere devam eden transfer sürecinde kolaylık sağlamak ve A takım listelerini daha rahat oluşturabilmeleri amacıyla, yabancı kuralı korunarak 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda yeni bir düzenlemeye gidildiği kaydedildi.

Düzenlemeye göre, Süper Lig kulüplerinin A takım listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edecek ve transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmeler tescil edilecek.

Transfer döneminin bitiminde ise A takım listesinde yer alan 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı oyuncular, maçlarda forma giyemeyecek. Ayrıca kulüpler her bir futbolcu için federasyona 500 bin lira altyapı fon bedeli ödeyecek.

Düzenleme ile TFF 1. Lig kulüpleri için de A takım listesinde 8 yabancı uyruklu oyuncu bulundurma kuralı devam ederken, kulüpler transfer sürecinde yeni yabancı uyruklu transferlerini tescil ettirme imkanı bulacak.

Transfer dönemi sonunda 1. Lig kulüplerinin sözleşmeli oyuncu sayısı 8'in üzerine çıkması halinde, A takım listesine alınmayan oyuncular müsabakalarda forma giyemeyecek.

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