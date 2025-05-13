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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulundan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı ve şartlarını belirleyen statüye dair yaptıkları itirazları reddetti.

Emre Doğan  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
TFF Tahkim Kurulundan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, iki kulübün itirazlarının incelendiği ancak usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından oy birliğiyle itirazın reddine karar verildiği aktarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, kulüplerin 2025-2026 ve 2026-27 sezonunda kadrolarında bulunduracakları yabancı oyunculara ilişkin şartlarını açıklamıştı.

Buna göre kulüpler;

1- Kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilir

2- 2025-26 sezonunda bu oyuncuların en az ikisinin 2003 ya da sonrasında doğmuş olması, 2026-27 sezonunda ise en az dördünün 2004 ya da sonrasında doğmuş olması zorunludur.

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