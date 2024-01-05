Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,245.60
BTC/USDT
43,911.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulundan Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcular Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarında indirim yaptı.

Emre Doğan  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
TFF Tahkim Kurulundan Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Fred'e hakeme yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men cezasının 2'ye indirildiği belirtildi.

Aynı müsabakada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle uygulanan men cezasının 2 müsabakadan 1'e indirildiği aktarıldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a verilen 200'er bin liralık para cezalarının ise kaldırıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolu heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulundan Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

TFF Tahkim Kurulundan Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

PFDK'den Fenerbahçeli Fred'e 3 maç ceza

MKE Ankaragücü Kulübü, Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet