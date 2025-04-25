Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,799.00
BTC/USDT
94,853.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile Başkan Serdal Adalı'nın cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile siyah-beyazlı kulübe verilen cezaları onadı.

Emre Doğan  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile Başkan Serdal Adalı'nın cezalarını onadı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Adalı'ya divan kurulu toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 54 gün hak mahrumiyeti ile 1 milyon 800 bin lira para cezasının onandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Beşiktaş'a divan kurulunda yapılan ve kulübün internet sitesinde yayımlanan beyanlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle uygulanan 2 milyon lira para cezasına ilişkin itirazın reddedildiği aktarıldı.

Gaziantep FK ile başkan Memik Yılmaz'ın cezaları kaldırıldı

TFF Tahkim Kurulu, Gaziantep FK ile Başkan Memik Yılmaz'ın cezalarını kaldırdı.

PFDK'nin futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle Gaziantep FK'ye verdiği 1 milyon lira para ile başkan Yılmaz'a uyguladığı 23 gün hak mahrumiyeti cezalarının kaldırıldığı bildirildi.

RAMS Başakşehir ile yapılan müsabakada kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın 1 maç men cezasının ise onandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ elebaşının miras kavgası mahkemeye taşındı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tutuklanan itfaiye personeli tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Bakan Kurum: Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile Başkan Serdal Adalı'nın cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile Başkan Serdal Adalı'nın cezalarını onadı

Beşiktaş 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü

PFDK'den Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak
Koyu Beşiktaşlı engelli Zafer Altınışık'ın hayali gerçek olacak

Koyu Beşiktaşlı engelli Zafer Altınışık'ın hayali gerçek olacak
Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü

Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet