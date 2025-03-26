TFF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor kupasını aldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar. 1. Ligi'nde şampiyon olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor için kupa töreni düzenlendi.
Hakkari
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar. 1. Ligi'nde şampiyon olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor için Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla kupa töreni düzenlendi.
Yüksekova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Güler, Yüksekovaspor oyuncularını tebrik ederek başarılar diledi.
Geçen yıl 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren takımın, bu sezon da hem lig aşaması hem de play-off grubunda üstün bir gayret ortaya koyarak Süper Lig'e yükseldiğini belirten Güler, Yüksekovaspor'un üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek kadın futbolunda ve Hakkari'de tarihe geçtiğini vurguladı.
Takımın hem lig hem de play-off maçlarını yakından ve heyecanla takip ettiğini ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"En son zaferi getiren pazar günkü maçta da üstün bir performans sergilediniz. Sizlerle ne kadar gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Elbette ki bu başarının arkasında kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve kıymetli ailelerinizin büyük payı var. Bu vesileyle takımınızın başarısı için büyük emek sarf eden başkanımıza, antrenörlerimize ve değerli ailelerinize de özellikle teşekkür ediyorum. Değerli evlatlarım, sizlerin başarısı yalnızca bir kupa kazanmak değildir. Bu, Yüksekova'da yükselen umut dolu bir başarı hikayesinin ve kadınların sahada olduğu kadar hayatta da ne kadar güçlü olabileceklerinin de bir ispatıdır."
"Bizlere tarifsiz gurur yaşatıyorsunuz"
Yüksekovaspor oyuncularının sadece sporcu değil, aynı zamanda rol model olduğunu dile getiren Güler, "Çocuklara, genç kızlarımıza hatta yetişkinlere 'ben de yapabilirim' dedirten bir ilham kaynağı oldunuz. Öyle ki elde ettiğiniz sportif başarılarla kızlarımızın ve kadınlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara örnek oluyorsunuz. Bu çerçevede Hakkari'mizin, Yüksekova'mızın değişen ve gelişen yüzünü sizler temsil ediyorsunuz. Bölgemizin terör belasından arındırılmasıyla sizler gibi azimli ve yetenekli gençlerimiz, sahip oldukları yüksek potansiyeli özgürce ortaya koyma fırsatı bulmuştur. Artık hayal etmekle kalmıyorsunuz. Hayallerinizi sahada, pistte ve minderde gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bugün Hakkari'nin dört bir yanından çıkan sporcular farklı branşlarda ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri şampiyonluklar ve derecelerle bizlere tarifsiz gurur yaşatıyor." diye konuştu.
"Geleceğe dair umutlarımız daha da büyüyor"
Mergabütan Kayak Merkezi'nin, Hakkari'de kayak sporunun gelişmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Güler, kentin birçok yarışmaya ev sahipliği yaptığını anımsattı.
Tüm sporcuların, hem Hakkari'nin hem de ülkenin iftihar kaynağı olduğunu anlatan Güler, şunları kaydetti:
"Sayenizde geleceğe dair umutlarımız daha da büyüyor, yarınlara olan inancımız güçleniyor. Bugün geldiğimiz noktada hem Hakkari'miz hem Yüksekova'mız her alanda yeni yatırımlarla kalkınmaya ve gelişmeye devam ediyor. Kentte futbol ve kayak dışında diğer spor branşlarına da büyük bir ilgi var. Artık Hakkari, spor organizasyonlarıyla, özellikle kış sporları ve turizm potansiyeliyle bir cazibe merkezi olmaya başladı. Bu güzel şehrimizde yaylacılıktan doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Hakkari, Türkiye'nin en genç nüfusuyla her geçen gün lisanslı sporcu sayısını da artırıyor."
Hakkarili gençlerin birçok spor dalında hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda kenti ve ülkeyi büyük bir başarıyla temsil ettiğini söyleyen Güler, şöyle devam etti:
"Milli sporcumuz Rojda Kanat kızımız judo branşında 2024'te elde ettiği başarılara ilaveten en son 2025 Gençler Türkiye Şampiyonası'nda da birincilik aldı. Onu kutluyorum. Yine milli sporcumuz Semanur Öztunç evladımız judoda hem 2024 Ümitler Avrupa Şampiyonu hem de 2024 Gençler Türkiye Şampiyonu oldu. Onu da kutluyorum. Kayakta ise Şennur Kartal kızımız 2024 Büyük Kadınlar Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Onu da kutluyorum. Güreşte de başarılarımız devam etti. 2024 Okul Sporları Kadın Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Nurgül Abi, Zehra Özdemir ve Şeyda Salim birincilikler elde ettiler. Hepsini kutluyorum. Wushu kung fuda ise 2025 Türkiye Şampiyonası'nda Muhammed Hasan Çal şampiyon oldu. Onu da kutluyorum. Daha ismini zikredemediğim ve derece yaparak Hakkari'nin gururu olan sporcularımız bulunuyor. Bu vesileyle Hakkarili gençlerimizi ve tüm sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyorum."
Güler, Gençlik ve Spor Bakanlığının, spor tesislerinden gençlik merkezlerine, sosyal aktivite alanlarından yürüttüğü çeşitli projelere kadar birbirinden kıymetli icraatları hayata geçirerek, Hakkari'nin bu alandaki yükselişine büyük katkılar sunduğunu dile getirdi.
"Tüm çabamız Hakkarili kardeşlerimizin huzur ve istikrar ikliminde refahlarını artırmak içindir"
Bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Tüm çabamız Hakkarili kardeşlerimizin huzur ve istikrar ikliminde refahlarını artırmak içindir. Kıymetli sporcularımız, başarı kolay elde edilen bir olgu değildir. Sizler uzun saatler süren antrenmanlarla, fedakarlık, istikrarlı çalışma ve takım ruhunun sahaya yansımasıyla bu sonuçlara ulaştınız. Unutmayın ki başarı bir varış noktası değil, sadece bir yolculuktur. Artık Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkari'yi iki takımımız temsil ediyor. Kadın futbolundaki en yüksek mücadele alanı olan Süper Lig'deki 14 seçkin takımdan ikisinin Hakkari'de olması, bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesidir. İnanıyorum ki hem Yüksekovaspor hem de Hakkarigücü'nün mücadelesiyle güzel Hakkari'miz sporda ve kadın futbolunda Türkiye'nin marka şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Sizlerden yeni sezonda da büyük başarılar bekliyoruz."
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Burada büyük bir başarı var
Yüksekova Spor Salonu'ndaki programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da güzel bir coşku için, Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluğu için kente geldiklerini söyledi.
Şampiyonluğun, teknik ekibiyle, takım kaptanıyla, taraftarıyla büyük bir başarı hikayesi olduğunu belirten Bak, "Bugün burada Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın Birinci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e terfi ettiği gündür. Hayırlı olsun. Başarılarının devamını diliyorum. Salondaki coşku, taraftarın desteği, takımın gücü işte burada. İşte burada Hakkari'nin gençleri." dedi.
Türkiye'de spor alanında yapılan yatırımlar ve bunların yanında sağlanan olanaklarla daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını ifade eden Bak, şöyle devam etti:
"Antrenman sahasından, deplasman yolculuklarından, takımın azminden, taraftarın desteğinden bir başarı hikayesi var. İşte bu gurur tablosu. Burada gençlerin azmini, kızlarımızın, Türk kadınının gücünü görüyoruz. İşte Hakkari'nin gençleri, işte Hakkari'nin kızları. Burada büyük bir başarı var. Biz sporla gençlerimizin çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Yine kayaklı koşuda milli takımın yüzde 30'unu buranın gençleri sağlıyor. Daha büyük başarılar gelecek. İçinizden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Sayın Bakanımız Yaşar Güler'e çok teşekkür ederiz. Kendisi bizi de motive etti. Dedi ki 'Orada gençler var, kızlarımız var, futbol takımı var. Onların heyecanı beni de motive etti' dedi. Biz de destek vermeye başladık. Kendisi çok yakından takip etti. Esasen şampiyon onlar. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz."
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan galibiyetine de değinen Bak, "Milli takımımızı da takip ettiniz. Macaristan'ı hem içeride 3-1 yendik hem de 3 yıldır yenilmediği sahada 3-0 yenerek A ligine çıktı. Milli takımımızı da tebrik ediyoruz. Yeni bir jenerasyon var. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da büyük başarılar elde ettiler. Modern stadyumlarıyla 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize eden bir Türkiye var. İnanıyoruz ki büyük başarılar buranın gençleriyle gelecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.
"Bu pırıl pırıl gençlerin Türkiye'ye çok önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum"
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise güzel bir ana şahitlik etmenin ve Yüksekovalılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nı elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Yüksekova Kadın Futbol Takımı olarak Türkiye'ye o kadar büyük bir mesaj verdiniz ki, Türkiye'nin kadını da erkeği de başarmak istediği zaman öyle bir güçle sarılır ki bunun önünde hiçbir şey duramaz. Biz bugün bu kupa ile bunun örneğini görüyoruz. Sizin bu cesaretiniz, bu başarınız Türkiye'deki bütün akranlarınıza, kardeşlerinize örnek teşkil edecek. Bu başarıda katkısı olan kimler varsa tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu pırıl pırıl gençlerin çok daha büyük başarılarla hem Hakkari'ye hem Yüksekova'ya hem de Türkiye'ye çok önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum."
Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Ali Çelik de "Türkiye'nin en genç nüfusu olan şehirlerinden biri Hakkari. Gençlerimize fırsat tanınınca elde edebilecekleri başarıların bir tanesini kutlamak için bir araya geldik. Sporun birleştirici gücü hepimizi bu salonda bir araya getirdi. Sayın bakanlarımızın burada bulunmaları, gelecekte Hakkari'mizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde huzurun, sevginin, barışın, ekonominin, sosyolojik anlamda da sanatın, bilimin merkezi olması konusundaki iradenin bir karşılığıdır. Yüksekova Spor Kulübü'nün yöneticilerini, sporcularını kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"Daha büyük başarılar için yolumuza devam edeceğiz"
Yüksekovaspor Yardımcı Antrenörü Kübra Şen, büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "İmkansızlıkların içinde imkan yaratan, azmi ve kararlılığıyla bize destek veren Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Kızlarımla gurur duyuyorum. Kararlılık ve inanç bu kulübü çok daha yüksek yerlere getirecek. Bu başarının en büyük mimarı olan taraftarlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün burada yeni bir yola başladık. Daha büyük başarılar için yolumuza devam edeceğiz. Bize destek veren tüm bakanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.
Milli Savunma Bakanlığınca Yüksekovaspor'un maçlarından hazırlanan klibin izletilmesinin ardından sporculara madalyaları ve şampiyonluk kupası verildi.
Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.