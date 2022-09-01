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Spor, Futbol

TFF: Bu hain saldırı bizi Türk futbolunu daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacak

TFF'den yapılan açıklamada, silahlı saldırı ile ilgili olarak, "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz." ifadesi kullanıldı.

Hilmi Sever   | 01.09.2022
TFF: Bu hain saldırı bizi Türk futbolunu daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacak Fotoğraf: Tansel Parlak - AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu olarak toplantı halinde iken Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerimizdeki yönetim binamıza kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Güvenlik güçlerimiz başlattıkları operasyonla çok kısa sürede saldırının faillerini yakalamayı başarmıştır. Türk adaletinin de olayın sorumlularına hak ettikleri cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

"Göreve geldiği ilk günden bu yana Türk futbolunun tüm paydaşlarıyla dostluk ve birliktelik içerisinde olması gerektiğini birçok kez dile getirmiş TFF Yönetim Kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TFF olarak; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, telefonla arayarak üzüntülerini ve desteklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, bizzat Türkiye Futbol Federasyonuna gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'a, saldırının ardından Riva'ya gelerek bizi yalnız bırakmayan tüm kulüp başkanlarımız ve devlet yetkililerimiz ile saldırının ardından geçmiş olsun dileklerinde bulunan kulüplerimiz, futbolcularımız, futbol insanlarımız, tüm futbolseverler ve Türk halkına teşekkür ederiz."


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