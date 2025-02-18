TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın gündeme dair açıklamalarda bulunacak

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Hacıosmanoğlu'nun saat 13.00'te TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gündeme dair gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacağı belirtildi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.