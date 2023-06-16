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Spor, Futbol

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın para cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği para cezalarını onadı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın para cezalarını onadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulunun, Galatasaray Kulübüne çeşitli gerekçelerle verilen toplam 944 bin 500 lira para cezasını onadığı belirtildi.

Futbolcuların yanı sıra teknik sorumlunun maç sonu flaş röportaja ve basın toplantısına katılmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 225 bin lira para cezasına yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı kaydedildi.

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