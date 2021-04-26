Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan'da oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 38. haftasında 28 ve 29 Nisan'da oynanacak 9 müsabakada görev alacak hakemler şöyle:
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
29 Nisan Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep: Hüseyin Göçek
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal UğurluAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.