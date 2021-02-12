Euro
8.51
Dolar
7.03
BIST 100
1,536.21
Altın
1,818.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Bugün oynanacak Rizespor-Erzurumspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Ercan Doğan   | 12.02.2021
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Kovid-19 gıda fiyatlarının istikrarına darbe vuruyor
Kovid-19 aşısı salgınla mücadele eden sağlıkçılara güç verdi
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki test merkezinde antijen testlerine başlandı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (12 Şubat 2021)

Benzer haberler

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Fatih Karagümrük'ün konuğu Fenerbahçe

Futbolda Süper Lig 25'inci, TFF 1. Lig 21'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek

Trabzonsporlu futbolcu Bakasetas: Kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz

Trabzonsporlu futbolcu Bakasetas: Kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Çebi'nin yardımcıları belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Çebi'nin yardımcıları belli oldu
Denizlispor'da istifa depremi

Denizlispor'da istifa depremi