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Spor, Futbol

Süper Lig'de teknik direktör değiştiren takım sayısı 10'a yükseldi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırmasıyla 2021-2022 sezonunda 15 haftanın ardından teknik heyetlerinde değişikliğe giden takım sayısı 10'a çıktı.

Ali Korkmaz   | 09.12.2021
Süper Lig'de teknik direktör değiştiren takım sayısı 10'a yükseldi

İzmir

İlk teknik direktör değişikliğinin ilk haftanın ardından Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa'da yaşandığı ligde, Can'ın yerine gelen Cihat Arslan da 10. haftadan sonra görevini Hakan Kutlu'ya bıraktı.

İkinci haftadan sonra Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran Yukatel Kayserispor, Hikmet Karaman'la anlaşırken, üçüncü haftanın ardından Adana Demirspor Samet Aybaba, Göztepe Ünal Karaman ve Aytemiz Alanyaspor da Çağdaş Atan'la devam etmeme kararı aldı.

Ligde 6. haftadan sonra Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la, 8. haftadan sonra Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İrfan Buz'la ve Fraport TAV Antalyaspor da Ersun Yanal'la yollarını ayırdı.

Adana Demirspor'da İtalyan Vincenzo Montella, Göztepe'de Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Rumen Marius Sumudica ve Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin göreve başladı.

10 takım teknik direktör değiştirdi

Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş, teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.

Altay, Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ise sezona başladıkları çalıştırıcılarla devam ediyor.

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