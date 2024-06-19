Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu harcama limitleri belli oldu

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri şöyle:
Takım
H. Limiti
Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti
1. Galatasaray
2.644.102.521
3.437.333.278
2. Fenerbahçe
2.526.984.489
3.285.079.836
3. Trabzonspor
1.460.956.228
1.899.243.096
4. RAMS Başakşehir
703.645.930
914.739.709
5. Kasımpaşa
246.647.933
320.642.313
6. Beşiktaş
1.438.325.012
1.869.822.515
7. EMS Yapı Sivasspor
339.337.141
441.138.284
8. Corendon Alanyaspor
527.560.920
685.829.196
9. Çaykur Rizespor
1.088.924.256
1.415.601.532
10. Bitexen Antalyaspor
378.630.138
492.219.179
11. Gaziantep FK
263.295.534
342.284.194
12. Adana Demirspor
388.377.428
504.890.656
13. Yılport Samsunspor
282.873.056
367.734.972
14. Mondihome Kayserispor
641.034.478
833.344.822
15. Atakaş Hatayspor
456.152.292
592.997.980
16. TÜMOSAN Konyaspor
483.286.174
628.272.026
17. Eyüpspor
430.566.493
559.736.441
18. Göztepe
430.566.493
559.736.441
19. Bodrumspor
430.566.493
559.736.441
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