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Spor, Futbol

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasına yönelik istişare toplantısı yapıldı

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasına yönelik istişare toplantısı Riva'da gerçekleştirildi.

Metin Arslancan  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasına yönelik istişare toplantısı yapıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Mustafa Temel Bozbağ, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Tahkim Kurulu Başkanı Burhan Karaloğlu, Uyuşmazlık ve Çözüm Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Örnek, Etik Kurulu Başkanı Feyzi Eroğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural'ın yanı sıra TFF profesyonelleri katıldı.

Başkan Hacıosmanoğlu, sporun birleştirici ruhuyla örtüşmeyen şiddetin stat ve sahalardan uzak tutulması amacıyla çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını, tüm paydaşların alacakları ortak kararların olumsuz örnekleri önlemede büyük fayda sağlayacağına inandığını vurguladı.

Toplantıda, yasa maddelerine ve uygulamalara yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

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