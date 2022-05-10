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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk kupası sergilendi

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonluk kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda sergilendi.

Erkan Tiryaki   | 10.05.2022
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk kupası sergilendi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Trabzonspor'un bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği sezonun şampiyonluk kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda sporseverlerin ziyaretine açıldı.

Kupaya Trabzonspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Ailecek kupayı ziyarete gelen Trabzonsporlu Sağlam ailesi de bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Bordo-mavili çocuk taraftar Elif Sağlam, şampiyonluk için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Son maçtan sonra Batıkent'e gidip kuzenlerimle korna çalarak arabada gezdik. Bayraklar salladık. Sokakları gezdik. Çok mutluyum." dedi.

Bir diğer küçük Trabzonspor taraftarı Ömer Sağlam da her maçı babasıyla izlediğini anlatarak, "Son maçtan sonra sokakları gezdik. Bayrak salladık. Meşale yaktık. Kupaya dokunmak çok güzel hissettirdi." diye konuştu.

Elif'in babası Fatih Sağlam, uzun zaman sonra gelen şampiyonluğun coşkusunu yaşadıklarını aktararak, "Bu sene Elif'le beraber her maçı formalarımızı giyerek izledik. Maçtan sonra arabalarımı süsleyip Ankara caddelerinde gezdik. Bu şampiyonlukla çocukların Trabzonsporluluk ruhu pekişmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Fatih Sağlam, kupayı ziyarete açan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na da teşekkür ederek, "Bu imkan her yerde verilmez. Dünyada örnekleri var ama paraya çevirerek yapıyorlar. Almanya'da kupayı ziyarete açarlar ama para karşılığı ziyaret edebilirsiniz. Burada ücretsiz şekilde bunu gerçekleştiren Spor Toto Teşkilatı'na çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ömer'in babası Kemal Sağlam da ailece Trabzonsporlu olduklarını belirterek, "Bütün maçları birlikte izledik. Bu şampiyonluğu iliklerimize kadar hissettik. Her zaman sonuna kadar gelip olamıyorduk. Bu sefer çok mutluyuz. Çocuklarımız bunu yaşadı. Çok sevinçliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kupaların özellikleri

Kupanın esin kaynağı, asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen Selçuklu Yıldızı oldu.

Orta Asya'dan günümüze kadar Türk kültürünün içerisinde yer alan bu yıldızın anlamının; merkezde sekiz köşeli, yıldızın kollarından kırık çizgilerle gelişen geometrik kompozisyon olarak sunulduğu belirtildi. Merkezi tek bir birimden çoğalarak ve tekerrür ederek bütünü oluşturması adına "birlik ve beraberliği" temsil ettiği aktarıldı.

Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyunun 74 cm, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu ifade edildi. Kupanın 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, 1000 gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi.


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