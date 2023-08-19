İstanbul
5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.
23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0
25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.
İkinci yarı
65. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Abdulkerim Bardakcı'nın uzun topuna soldan hareketlenen Angelino bekletmeden topu içeri çevirdi, Yunus Akgün altı pas içinde kaleciyle karşı karşıya topa vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu Mertens tamamladı ancak Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
85. dakikada Icardi ceza sahası sol aut çizgisinde topu içeri çevirerek Oliveira ile buluşturdu. Oliveira'nın altı pasa gönderdiği topa Bakambu topuğuyla hamle yapsa da istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
85. dakikada Bakambu'nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı, Arjantinli forvetin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Enis Destan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, Muslera topun kaleye girmesine izin vermedi.
90+3. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Kaan Ayhan'ın soldan uzun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Son şampiyon Galatasaray, ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı
RAMS Park'ta 46 bin 295 seyirci önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Galatasaray Mücadelenin 23. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda uzun süre oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, bu bölümde aradığı golü bulamadı. Son dakikalarda Trabzonspor'un baskısı olsa da Icardi, 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ilk haftasını 0-0 beraberlikle tamamladığı ligde ilk galibiyetini aldı.
Sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor ise ilk kez yenildi.
Icardi bıraktığı yerden devam ediyor
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerini atmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 24 Süper Lig müsabakasında 22 kez fileleri havalandıran Icardi, bu sezon 2. lig maçında ilk golünü attı. Maçın uzatma bölümünde bir gol daha bulan yıldız futbolcu, maçın skorunu belirledi.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yendikleri karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki santrfor, üst üste 2 müsabakada fileleri havalandırmayı başardı.
Icardi, büyük maçları seviyor
Mauro Icardi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzospor ile yapılan maçları boş geçmedi.
Arjantinli futbolcu, geçen sezon ikişer Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde forma giyerken, Trabzonspor'a karşı da tek maçta oynadı. Söz konusu maçların tamamında ağları havalandıran yıldız golcü, siyah-beyazlılara 3, sarı-lacivertlilere 2, bordo-mavililere de 1 gol attı.
Bu sezon ilk büyük maçına Trabzonspor mücadelesiyle çıkan Icardi, 23 ve 90+3. dakikalarda ağları havalandırarak geleneğini sürdürdü.
Savunma geçit vermiyor
Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi maçta da kalesini gole kapattı.
Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki 5 mücadelede 7 gol atarken rakiplerine gol izni vermedi.
Sarı kartlar itirazdan
Galatasaray'da sarı kartların çoğunluğu oyuncuların hakem kararlarına itirazından kaynaklandı.
Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını beğenmeyen sarı-kırmızılı futbolcular, sık sık itiraz etti. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra futbolcu Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Fernando Muslera'nın sarı kartları hakem kararlarına itirazdan geldi.
Galatasaray'da pozisyon gereği tek sarı kartı Angelino gördü.
Torreira, çizgi üzerinde kendi gollerine engel oldu
Sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle takımını bir golden etti.
Maçın 67. dakikasında kullanılan kornerde top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Sergio Oliveira'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak çizgi üzerindeki Torreira'ya çarparak ağlara gitti.
Ofsayt pozisyonundaki Uruguaylı futbolcunun istemeden de olsa dokunduğu ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Galibiyet "üçlü"sü Icardi'den
Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi, çektirdi.
Galatasaraylı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından 3 puanı taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılılarda klasikleşen galibiyet "üçlü"sü tezahüratını 2 golle yıldızlaşan Arjantinli golcü yaptırdı.
Trezeguet hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'un Mısırlı hücum oyuncusu Trezeguet sakatlandı.
Müsabakanın 50. dakikasında Sacha Boey ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti. Kaburgasından sorun yaşayan Trezeguet, doğrudan ambulansla hastaneye götürüldü.
Top patlayınca oyun durdu
Müsabakada oyunun aktığı sırada topun patlaması ilginç görüntü oluşturdu.
Maçın ilk yarısında Sacha Boey, Trezeguet ile girdiği mücadele sırasında topun patladığını fark etti. Fransız futbolcu, meşin yuvarlağı üzerine basarak ezdi.
Hakem Atilla Karaoğlan, topun değiştirilmesinden sonra oyunu hava atışı ile devam ettirdi.
"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar"
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçında rakiplerinin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.
Hırvat teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sözlerine Galatasaray'ı tebrik ederek başlayan Bjelica, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizden daha fazla pozisyon ürettiler." dedi.
İlk gole kadar dengeli bir oyun oynandığını aktaran tecrübeli teknik direktör, "Gereksiz bir hata sonucu gol yedik. Maçtan önce oyuncunun sırtında baskı varsa, yakınlarında rakip varsa ona oynamamalarını istemiştik. Böyle topları kaybettiğinizde yeterli kalitesi olan rakipleriniz bunları değerlendirip sizi cezalandırabiliyor. 70. dakikadan sonra gol bulabilmek için 4-4-2 sistemine geçtik. Bu sisteme geçip daha fazla öne gittiğinizde rakibe boşluklar bırakabiliyorsunuz. Rakibimiz de bulduğu fırsatlardan bir tanesini değerlendirdi ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.
Galatasaray'ın kendilerine göre fazladan 4 resmi maça çıktığını hatırlatan Bjelica, "Yaptığımız hatadan yediğimiz gole kadar dengeli bir oyun vardı. Sonrasında bu sahada oynamak kolay değil. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tabii ki eksiklerimiz vardı. Bunların üzerine gidip bir sonraki maçta çok daha iyi olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Bjelica, sakatlanarak oyundan çıkan Mısırlı futbolcu Trezaguet'nin durumuyla ilgili, "Kaburgasında kırık var. Kaburgasında kırık oluşturacak bir pozisyonda faul bile çalınmaması çok şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.
"Maxi Gomez'in kiralık gitme durumu var"
Nenad Bjelica, Uruguaylı santrfor Maxi Gomez'in takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Karşılaşmada süre almayan Gomez'in durumuyla ilgili Bjelica, "Kiralık olarak ayrılma durumu var. Onu da oyuna sürerek sakatlanma riskini almak istemedim." şeklinde görüş belirtti.
"Yarışmak istiyoruz"
Bordo-mavili takımın teknik direktörü, yarışmacı bir takım olmak istediklerini söyledi.
Rakiplerinin yıldız oyuncuları kadrolarına kattığının hatırlatılması üzerine Bjelica, "Bu sezon yarışmak istiyoruz. Ekonomik anlamda rakiplerimizin bizden daha fazla imkanı olduğu açık. Ancak biz de elimizdekilerle en iyi mücadeleyi verebilmek istiyoruz. Kadromuzda sakatlıklardan dolayı birçok oyuncumuz bizimle değil. Bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Elimizde ne varsa, o anki şartlar ne durumdaysa en iyi mücadeleyi vereceğiz. Bir hedef koymak kolay değil." şeklinde konuştu.
"Üç oyuncu aramıza katılacak"
Bjelica, üç transfer daha yapacaklarını söyledi.
Transfer beklentisiyle ilgili Hırvat teknik adam, "Üç oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz. Kadrom tamamlandığında yarışmacı bir takım olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Santrfor bölgesinde alternatifli bir transfer listesi olduğunu aktaran Bjelica, "Taraftarımızın rahat olması gerek. Elimizde A, B ve C planları mevcut. Bir santrfor olmazsa başkasını alabiliriz. Yine kaliteli bir santrfor aramıza katılacak. Elimizde 10 kişilik bir santrfor liste var." diye konuştu.
Galatasaray'ın maçtan sonra Hakim Ziyech'i taraftara tanıttığının söylenmesi üzerine Nenad Bjelica, "Hakim Ziyech çok büyük bir oyuncu ve harika bir kariyeri var. Önemli bir oyuncu. Sadece o değil birçok oyuncu aldılar. Icardi gibi daha önce Paris Saint-Germain'de oynamış bir futbolcular var. Manchester City'de oynayan Angelino var. Seviyesi çok yüksek oyuncuları aralarına kattılar. Rakibimizi bundan dolayı kutlayabiliriz. Ancak biz sadece kendimizle ilgilenmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
"Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızlı ekibin Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "50 senedir bütün maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığın hiç görmedim. Türk futbolunun selameti ve geleceği için bu maçı dikkatle izleyin. Başka türlü bu işle başa çıkmak mümkün değil. Trezeguet, Boey'e dirsek atıyor, ne hakem farkında ne VAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme attı, çorabı yırtıldı, çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, atağı kesip lehimize faul veriyor. 21 tane faul yapmışız, 7 tane Trabzonspor'a çalmış. Muslera ceza sahası içinde hakeme geliyor, sarı kart veriyor. Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor." diye konuştu.
Hakemin, Galatasaray'ı "doğradığını" söyleyen Özbek, "Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz. İnsanlara güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz her türlü zorluğa ve maliyete katlanarak insanlara bu zevki vermek istiyoruz. Böyle bir hakem çıkıyor kendini yere atana faul çalıyor. İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz. Atilla Karaoğlan'ı tebrik ediyorum. Anlattığım pozisyonlara bakın ve yorum yapın. Bu tip davranışlardan, bu hareketlerden yorulduk." ifadelerini kullandı.
İki takımın sahaya çıktıktan sonra hakemi beklediğini ve bu süre içinde neler yaşandığını merak ettiğini dile getiren Özbek, "Sezonun daha ikinci maçını oynuyoruz. Her şeye rağmen ne yaparlarsa yapsınlar, Galatasaray'ın hedefi belli. Galatasaray'ı bu hedefinden kimse çeviremez. Hakemleri de yeneceksin seviyesine geldik. TFF'ye ve MHK'ye sesleniyorum. Açın maçı defalarca izleyin. Bu sistemle bu şekilde memnunsanız yorum yapın, bir cevap verin. Söylediklerimiz haksızsa çıkın başkan haksız deyin. Federasyon bundan alınganlık gösterip ceza vermeye kalkarsa kendi tercihleri olur. İlk defa bir maçta iki takım sahada hazırken 5 dakika hakem bekledi. O arada ne oldu. Niye o kadar geç kaldınız? Aranızda, iki takım sahaya çıkmış hakemi bekliyorlar, böyle bir sahne gördünüz mü? Bu iş giderek köpürmeye, büyümeye namzet. Hiç öyle bir şey istemiyoruz. Atilla Karaoğlan'a federasyon ne yapacak?" şeklinde konuştu.
Maçta yaşanan pozisyonların sezon içinde takipçisi olacaklarını söyleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı şunları kaydetti:
"Biz Galatasaray'ın lehine olanı çal aleyhine olanı çalma diye bir şeyi savunmuyoruz. Çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Kötü yönetimi sadece Galatasaray'ın aleyhine yapılanları zikretmek istemiyorum. Trabzonspor aleyhine yapılıyorsa o da bir hata. Çok iyi bir takımımız var. Avrupa'da ve ligde mücadele ediyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. Bakalım bundan sonra birisi dirsek attığında penaltı çalacaklar mı? Mertens'e tekme atılıyor ceza sahası içinde penaltı veriliyor mu verilmiyor mu takipçisi olacağız. Muhteşem bir takım kuruyoruz, Türk futbolsevere iyi futbol seyrettirmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Galip geldim diye bunları söylememin sebebi hakemin kötü yönetimi. Bundan sonra düzelmesi için kendimi ifade etmek istedim. Bunları hiçbir takım için istemem."
"Haklı bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takım için çok önemli olduğunu ve geçen sezonki gol sayısının üzerine çıkacağını söyledi.
Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Park'ta Trabzonspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmada oyunun hakimi olduklarını aktaran Buruk, "Çok önemli bir takıma karşı oynadık. Geçen haftaki beraberlik sonrası kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Oyun olarak da geçen sezonun devamını gösterdik. İstekliydik ve konsantrasyonumuz yüksekti. Rakibe üstünlük kurduk. Maçın genelinde önemli pozisyonlar bulduk ama bunlardan sadece 2'sini değerlendirebildik. Kazanmaya yakın olan taraftık. Haklı bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuncularımız yeni yeni form tutuyorlar. Bu süreçte hem Avrupa'da devam etmek hem de ligde puan kaybetmemek çok önemli." diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada attığı 2 golle galibiyeti getiren Arjantinli Mauro Icardi ile ilgili, "Mauro'nun bize sadece gol katkısı olmuyor. Oyun içinde de öndeki baskıda önemli bir görev alıyor. Takım savunması ondan başlıyor. Attığı goller, takıma ve tribünlere verdiği enerji çok önemli ama Mauro takım savunmasını da başlatan isim. Bugün de çok mücadele etti, çok koştu. Maçı da 2 golle bitirdi ve daha fazlasını atabilirdi. Bence çok önemli bir performans sergiliyor. Bu tür bir santrfor değil, oyuncu değil, karaktere sahip olduğumuz için mutluyum. Onun ne kadar değerli olduğunun farkına varıyoruz. Takım için elinden geleni yapıyor, sahipleniyor. İnşallah bu sezon geçen sezonki gol sayısının üzerine çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Avrupa'dan dönüşlerde hakemler konusunda zorlanıyoruz"
Okan Buruk, Avrupa kupalarındaki hakem yönetimlerinin ardından Süper Lig'deki yönetimlerde zorlandıklarını söyledi.
Hakem performanslarının yukarı çekilmesi gerektiğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avrupa'daki hakemlerden sonra dönüşte zorlanıyoruz. Geçen hafta Kayseri'de ve bugün burada zorlandık. Hakemlerimize destek olmamız, onları geliştirmemiz lazım. Ancak sadece ben değil stattaki herkes çok tepki verdi. Belli dakikadan sonra iş, 'Ben aleyhine veriyorum. Ne kadar konuşursanız daha çok vereceğim' durumuna döndü. Maç çok fazla duraklatıldı. Seyrantepe'den bakılınca net bir şekilde görülecek iki korner verilmedi. İlk haftalardayız. Bizim gibi onların da formsuzluğu olabilir. Destek olmamız gerek. Biz de kulübede rahat rahat maç izlemek istiyoruz. Bugün faullerde çok farklı standartlar uygulandı. Bunu anlayamıyorum. Şikayet etmek istemiyorum ama futbolda kaliteyi artırmak istiyorsak hakemlerin yönetim kalitesini de artırmamız gerekiyor. Süper Lig'de maç yönetiyorsanız ona yakışır şekilde yönetmek lazım. İnşallah bundan sonraki haftalar daha iyi olur."
"Kaan Ayhan, tam bir joker"
Okan Buruk, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kendileri için joker oyuncu olduğunu söyledi.
Tecrübeli futbolcunun savunma ve orta sahanın birçok yerinde oynayabildiğini aktaran Buruk, "Kaan, muhteşem bir ayağa sahip. Frikik, korner, duran top kullanır. Çok iyi orta yapar. Önemli bir şut özelliği var. Ön tarafta oynasa çok gol ve asist üretebilecek bir oyuncu. Kaan bizim için savunma kurgusunda her yerde, orta sahada oynatabileceğimiz bir isim. Tam bir joker oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.
"Torreira'nın çok önemli bir şeyi yok"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, maç içinde sakatlık yaşayan Lucas Torreira'nın önemli bir sorunu olmadığını dile getirdi.
Tecrübeli oyuncunun kendileri için çok önemli olduğuna değinen Buruk, "Çok önemli bir şeyi yok. Bir darbe aldı. Devam etmeye çalıştı ama ağrısı olunca bıraktı. Yarın netleşir ama ciddi bir sakatlığı olacağını düşünüyorum. Lucas'tan sonra takımın enerjisi yükseldi. Bizim için çok önemli bir oyuncu. O olduğunda topu kazanma süremiz, baskımız ve kalitemiz net bir şekilde artıyor. Bir sonraki maçta bizimle olmayacak. Umarım tek maç ceza alır ve bir sonraki Avrupa maçında bizimle olur." şeklinde görüş belirtti.
Kadroya almadıkları Wilfried Zaha'nın uzun süre oynamadığını belirten Buruk, "Zaha'nın bir oynama isteği vardı. İki maçta süre verdik. Yüzde 100 hazır olmadığını gördüm. Bugün onu kullanmadık. Daha hazır hale getirdikten sonra bizimle maçlara çıkacak. Onu koruyup iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Sezon çok uzun olacak. Korumamız altında dinlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.
"Ziyech, hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in kalitesini yukarı çekecek"
Buruk, yeni transfer Hakim Ziyech'in Süper Lig'in de kalitesini artıracağını söyledi.
Faslı yıldızın önemli bir futbolcu olduğuna değinen Buruk, "Ana pozisyonu sağ kanat. Forvet arkası da oynayabiliyor. Son milli maçlarda 8 numarada da kullanıldı. Çok yönlü bir oyuncu. Bunun için tercih ettik. Hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in kalitesini yukarı çekecek bir isim. Şu anda durumunu bilmiyorum. Takım antrenmanı yapmıyordu. En kısa sürede hazır hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.
"Transfer konusunda acelemiz yok"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, orta saha transferi konusunda acelelerinin olmadığını ancak kadrodaki oyunculardan daha iyisini almak istediklerini belirtti.
Transfer sürecinde önlerine farkla seçenekler çıkabileceğini vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Lucas'tan bir tane daha kopyalayamayacağız. Kalitesinden, oyunculuğundan, futbolundan emin olduğumuz, bize uyacak bir oyuncu bakıyoruz. Şu anda da önemli oyuncularımız var. Gelecek futbolcunun elimizdekilerden çok daha iyi olmasını istiyoruz. Böyle bir oyuncu arayışımız var. Bu bir süreç. Bu süreç içinde en doğru oyuncuyu getirmeye çalışacağız. Haftalar geçtikçe yeni alternatifler de çıkabiliyor. Hiç düşünmeyeceğimiz oyuncular bizim için opsiyon olabiliyor. Acelemiz yok ama alabileceğimiz oyuncunun bir an önce aramıza katılması faydalı olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.