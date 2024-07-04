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Spor, Futbol

Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, kadroda vazgeçilmez olmak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, kadroda vazgeçilmez futbolcular arasında yer almayı hedeflediğini söyledi.

Halife Yalçınkaya  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, kadroda vazgeçilmez olmak istiyor Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

Kırmızı-beyazlıların İngiltere temsilcisi Birmingham City'den transfer ettiği 31 yaşındaki Alex Pritchard, AA muhabirine, Sivasspor'a geldiği ilk günden beri her şeyin çok güzel gittiğini, takım arkadaşlarının kendisine çok iyi davrandığını ve çok güzel zaman geçirdiğini belirtti.

Sivasspor'u daha önceden takip ettiğini dile getiren Pritchard, "Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne giden takımlar oluyor. Özellikle geçen sezon devre arasında buraya gelme durumum vardı ancak olmamıştı. O dönemden beri özellikle Sivasspor'u daha çok takip ediyordum. Sivasspor, Avrupa kupalarına gitmeyi hak edecek bir takımdı ama şanssızlıklar sebebiyle gidemedi." ifadelerini kullandı.

Pritchard, yabancı bir ülkeye geldiğini ve dil sorunu yaşamasının normal olduğunu belirterek, "Futbolun dili bütün dünyada aynıdır. Bütün takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana nazik ve arkadaş canlısı yaklaşıyor. Bu da işlerimi kolaylaştırıyor. Dil bariyerini zamanla aşacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

"Futbolda geçmişinin ve kariyerinin bir önemi yok"

Kadronun vazgeçilmez isimleri arasında yer almak istediğini ve bunun için çok yoğun çalışacağını vurgulayan Pritchard, takıma kendisi gibi yeni transferlerin geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Burada bir süredir oynayan oyuncular var. Aslında onların üzerine kalite katmak için yeni oyuncular buraya geliyor. Kendime kişisel bir hedef koymadım, önemli olan takımım için elimden geleni mümkün olduğunca yapabilmek. Takımda forma şansı bulmak bana ve hocamızın görüşlerine bağlı. Onun kararlarına saygı duyuyorum. Futbolda geçmişinin ve kariyerinin bir önemi yok. Önemli olan her hafta kendini mümkün olduğunca en iyi performansla göstermek. Zaten performansını ortaya koyduğun zaman, gerekeni verdiğin zaman hak ettiğini alıyorsun ve bu şekilde ilerleyeceğim."

Pritchard, taraftarla buluşmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

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