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Spor, Futbol

Sivassporlu Rey Manaj'a Fransa, İtalya, Katar ve Türkiye'den teklifler var

Teknik direktör Bülent Uygun, "Rey Manaj'ı isteyen takımlar var. Fransa'dan ve İtalya'dan 6 milyon avro, Katar'dan 9 milyon avroluk teklifler geldi. Başkanımız ve yönetimimiz 15 milyon avroluk bonservis bedeli belirledi." dedi.

Halife Yalçınkaya  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Sivassporlu Rey Manaj'a Fransa, İtalya, Katar ve Türkiye'den teklifler var Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, golcü futbolcuları Rey Manaj'a yurt içi ve dışından transfer teklifleri olduğunu söyledi.

Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavut golcünün bu sezon ligde attığı 18 golle dikkatleri çektiğini belirtti.

Rey Manaj için transfer tekliflerinin olduğunu vurgulayan Uygun, "Rey Manaj'ı isteyen takımlar var. Fransa'dan ve İtalya'dan 6 milyon avro, Katar'dan 9 milyon avroluk teklifler geldi. Başkanımız ve yönetimimiz 15 milyon avroluk bonservis bedeli belirledi. Ama ne olur, ne biter bunu bilmiyorum." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekipte yeni sezon kadro planlamasını Rey Manaj'ın durumuna göre belirleyeceklerini dile getiren Uygun, "Rey Manaj'ın gidişine göre de bir takım planlaması yapabiliriz. Ekonomik olarak çok rahatlayabileceğimiz bir sürece gireceğiz. O gitmemiş gibi de bir planlama yapıyoruz." diye konuştu.

Rey Manaj'a Türkiye'den de teklifler olduğunu aktaran Bülent Uygun, şunları kaydetti:

"Resmi olarak teklif gelmedikten sonra onların isimlerini vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Büyük takımlarımızdan ikinin almak istediğini söyleyebilirim. Yine İstanbul'dan bir takımın da almak istediğini söylediler. Sonucunda yönetim kurulumuz karar verecek. Ekonomik anlamda gereken olursa ona göre kararı verir ve sonrasına bakarız."

Uygun, Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl başkanlığında oluşturulan transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Gökhan Karagöl başkanımız kreatif oyun anlayışı ve mantalitesiyle takımımıza uygun futbolcuları transfer etmek için Türkiye'deki bütün menajerlerle görüşerek onlarla transfer politikasını yürütüyor. Transfer komitesi iyi, kaliteli, ucuz ve Sivasspor'a yakışır futbolcuları transfer etmek için süreci ilerletiyor." ifadelerini kullandı.

Rey Manaj, Süper Lig'de 18 gol attı

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında renklerine bağladığı 27 yaşındaki Rey Manaj, bu sezon skorer performansıyla dikkati çekti.

Sivasspor'un gol yollarındaki en önemli silahı olan Rey Manaj, bu sezon forma giydiği 33 Süper Lig maçında 18 gole imza attı.

Arnavut futbolcu, 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında da 4 kez ağları havalandırdı.

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