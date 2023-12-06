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Spor, Futbol

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak.

Serhat Zafer  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek

Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Sivasspor'da, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Modou Barrow, Emrah Başsan, Gerson Rodrigues ve Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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