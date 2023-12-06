Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek

Sivas
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.
Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
Sivasspor'da, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Modou Barrow, Emrah Başsan, Gerson Rodrigues ve Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.