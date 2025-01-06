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Spor, Futbol

Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Serhat Zafer  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek grup aşamasına yükselmişti.

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