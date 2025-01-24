Dolar
35.69
Euro
37.48
Altın
2,772.74
ETH/USDT
3,399.10
BTC/USDT
105,253.00
BIST 100
10,097.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor’u konuk edecek

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor’u konuk edecek

Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara ile sarı kart cezalısı Fode Koita, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'yi demiryolu ile Suriye'ye bağlayan İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden açılması talebi
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında istinaf ve temyiz süresi 6 aya inecek
Türk savunma sanayisinin milli ürünleri dünya ordularının radarında
Yılları "eskiten" kara yolu projelerinde sona yaklaşıldı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor’u konuk edecek

Galatasaray ile Konyaspor 48. randevuda

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi
Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı

Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet