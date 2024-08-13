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Spor, Futbol

Sivasspor, Keita Balde'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

Serhat Zafer  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Sivasspor, Keita Balde'yi transfer etti

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Keita Balde ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Balde, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

8 Mart 1995'te İspanya'da dünyaya gelen Balde futbola CF Damm altyapısında başladı. Ardından Barcelona alt yapısında forma giyen sporcu, Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol görev yaptı.

Kariyerinde 342 maça çıkan Balde, 81 kez gol sevinci yaşadı ve 47 kez de asist yaptı.

Balde, 40 kez de Senegal formasını giydi.

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