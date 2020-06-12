Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
109,508.40
Altın
1,738.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi 'aktivasyon' çalışması yaptı

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı.

Hilmi Sever   | 12.06.2020
Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi 'aktivasyon' çalışması yaptı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. 

Antrenman, üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Tesislerinde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 619 bini geçti
Afrika'da Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 100 bini geçti
Çin'de 7, Güney Kore'de 56 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Sao Paulo yönetimi Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için Çin'deki bir laboratuvarla anlaştı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 511 bini geçti

Benzer haberler

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi 'aktivasyon' çalışması yaptı

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi 'aktivasyon' çalışması yaptı

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor

Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor

Muslera, oğluna 'Ege Muslera' ismini veren taraftara teşekkür etti

Muslera, oğluna 'Ege Muslera' ismini veren taraftara teşekkür etti

Fenerbahçe Kulübü Ülker Stadı'na taraftar kartonetleri yerleştirdi

Fenerbahçe Kulübü Ülker Stadı'na taraftar kartonetleri yerleştirdi