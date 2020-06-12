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Spor, Futbol

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ercan Çakar   | 12.06.2020
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik taktik varyasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.

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