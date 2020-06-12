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Spor, Futbol

Emre Belözoğlu'ndan futbolu bırakma sinyali

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planladığını açıkladı.

Ercan Doğan   | 12.06.2020
Emre Belözoğlu'ndan futbolu bırakma sinyali Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle futbol benim için bitecek gibi gözüküyor. 8-9 yaşında futbol için ne hissettiysem şimdi de aynısını hissediyorum. Futbolcu arkadaşlar bu mesleğin kıymetini bilsinler." dedi.

Bir futbolcu için en mutluluk verici anın yeşil sahada yer almak olduğunu vurgulayan Emre, "Benim için zor karar olacak. En yaşlı futbolcu unvanı rekoru bana nasip olsa da hayatın gerçekleri var. Elimden gelse 50-60 yaşına kadar oynasam. En azından kariyerimde üzüntümle sevincimle bir şeyler yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

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