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Spor, Futbol

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan Kovid-19 testleri negatif sonuçlandı.

Ercan Doğan   | 12.06.2020
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

İstanbul

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı ve testlerin negatif çıktığı bildirildi.

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