Dolar
33.95
Euro
37.74
Altın
2,513.47
ETH/USDT
2,400.50
BTC/USDT
57,149.00
BIST 100
9,946.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi yaptı.

Can Öcal  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

İstanbul

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da kadroda yer aldı. Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Eyüp Aydın ise bildirilen oyuncular arasında yer almadı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi
İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Osmaniye, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yeşilay kumar bağımlılığıyla mücadelede bireylere ve ailelere destek oluyor

Benzer haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Victor Osimhen transferini duyurdu

Galatasaray, Victor Osimhen transferini duyurdu
Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki en iyi sezonunun ardından Benfica'ya transfer oldu

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki en iyi sezonunun ardından Benfica'ya transfer oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet