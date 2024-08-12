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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Ndour İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi.

Emre Doğan  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Ndour İstanbul'a geldi

Istanbul

İtalya'nın Milano kentinden uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ndour, konaklayacağı otele geçti.

Siyah-beyazlıların, Cher Ndour ile transfere ilişkin son detayları görüşeceği öğrenildi.

İtalyan oyuncuyla anlaşılması durumunda Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinin ardından Ndour ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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