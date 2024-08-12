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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Fikret Delal  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı

Rize

Karşılaşmanın 9. dakikasında Muhammet Taha Şahin'in kullandığı serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Olawoyin, topu kafayla indirdi. Topla buluşan Akintola'nın şutunda top üstten auta çıktı.

14. dakikada orta sahada topla buluşan Olawoyin'in rakip ceza sahası içinden şutunda topu, kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.

19. dakikada topla buluşan Zeqiri'nin ceza sahası içi sol çaprazda kaleye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21. dakikada Muhamet Taha Şahin'in şutunda kaleci Muhammet Şengezer, topu kornere çeldi.

39. dakikada RAMS Başakşehir, 1-0 öne geçti. Keny'in pasında caza sahasının içinde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara gitti.

45+5 dakikada ev sahibi beraberliği yakaladı. Hojer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Alikulov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

86. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

89. dakikada Olawoyin'in şutunda top savunmaya çarptı. Oyun alanına dönen topu kontrol eden Papanikolaou'nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


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