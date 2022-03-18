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Futbol, Dünyadan Spor

Ukraynalı işitme engelli futbolcular Tekirdağ'da olimpiyatlara hazırlanıyor

Savaş nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı, Tekirdağ'da "24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları"na hazırlanıyor.

Mesut Karaduman   | 18.03.2022
Ukraynalı işitme engelli futbolcular Tekirdağ'da olimpiyatlara hazırlanıyor

Tekirdağ

Antalya'da mahsur kalan ve daha sonra Tekirdağ'a gelen takımın 30 sporcusu, Muratlı ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Muratlı Atatürk Stadyumu'nda antrenmanlarını sürdüren futbolcuları ziyaret ederek, milli takım teknik direktörü Aleksandır Verişaka'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Verişika, gazetecilere yaptığı açıklamada, antrenmanlarına devam edebildikleri için mutlu olduklarını, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek organizasyona hazırlandıklarını söyledi.

Ülkelerinde devam eden savaşı endişeyle takip ettiklerini belirten Verişika, "İnsanlar ölüyor, biz üzülüyoruz, ailelerimiz Ukrayna'da onlar için endişe ediyoruz. Bu bir kaza gibidir. Biz bunu böyle görüyoruz. İki kardeş millet Rusya ve Ukrayna arasında bir kaza oluştu ve devletler savaşa kalkıştı. Milyonlarca insan ülkeden çıktı. Ailelerin bir kısmı Ukrayna'da bir kısmı terk etmek zorunda kaldı. Bir an önce bitmesini diliyoruz." dedi.

Verişika, Türkiye'nin kendilerini misafir etmesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Türk milleti bize sahip çıktığı, ağırladığı için burada her türlü imkanı verdiği için minnettarız. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Spor faaliyetlerimize devam edip etmemeyi düşünüyorduk. Daha sonra devam kararı aldık ve burada işitme engelliler olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Türk devleti ve milleti bize sahip çıktığı için minnettarız." diye konuştu.

Takımın doktoru Sergey Sokur da Türkiye'nin kendilerini dostane karşıladığını dile getirdi.

Herkesin kendilerine samimi davrandığını aktaran Sokur, şunları kaydetti:

"Bir an önce bu savaşın bitmesini diliyoruz. Ailelerimizle ilgili endişe içindeyiz. Burada çalışmalarımıza devam edip olimpiyatlara katılmak istiyoruz. İki ülke arasında olan bu dostane ilişki için ve bizleri burada kabul ettiği için Türkiye'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu takım iki olimpiyata katıldı ve üçüncü olimpiyata hazırlık yapıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz Ukrayna vatandaşları ve milleti olarak bu yaptıklarınızı asla unutmayacağız, bunu unutturmayacağız. Burada katıldığımız turnuvalarda da bizlere sahip çıkan Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür ediyoruz."


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