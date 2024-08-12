Gaziantep FK sezona galibiyetle başladı

Muğla
Karşılaşmanın 8. dakikasında Maxim'e yapılan faulun ardından Gaziantep FK, serbest vuruş kazandı. Kaleyi karşıdan gören noktada Maxim'in vuruşunda top, direğin üstünden oyun alanını terk etti.
16. dakikada, Bodrum FK atağında ceza sahasına yapılan ortada Burak Çoban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında dışarıya çıktı.
21. dakikada Musah Mohammed, rakibinden kaptığı topu ceza sahasındaki Gökdeniz Bayrakdar'a pas verdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Gökdeniz Bayrakdar, topla rakip ceza alanı içine girdi. Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'in müdahalesiyle kornere gitti.
37. dakikada Bodrum FK futbolcusu Brazao'nun vuruşunda top, kale direğinin yanından saha dışına çıktı.
51. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Ömürcan Artan, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Kozlowski’nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
63. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün’ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fredy’nin kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.
78. dakikada Sipay Bodrum FK atağında, Gökdeniz Bayrakdar'ın sağ kanattan vuruşunda keleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+7. dakikada Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde Enric Saborit, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Müsabaka, Gaziantep FK'nin 1-0 üstAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.