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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı
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Spor, Futbol

Beşiktaş ile Hatayspor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Ercan Doğan   | 19.03.2022
Beşiktaş ile Hatayspor puanları paylaştı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Maça hızlı başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan siyah-beyazlı ekip, 16. dakikada Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 41 dakikasında Lobjanidze serbest vuruştan golüne engel olamayan Beşiktaş kurduğu baskıdan sonuç alamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon 18. kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı takım, aldığı beraberlikle puanını 46'ya yükseltti.

Üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş aldığı beraberlikle üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta ise Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 3 haftada 2 puan alabildi.

Beşiktaş evindeki son 4 lig maçında bir galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Söz konusu dönemde Altay'ı 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip; Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki 7 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Son 8 maçta 2 galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan Beşiktaş; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Adana Demirspor (1-1), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını berabere bitirirken, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Batshuayi 2 maç sonra gol attı

Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi, iki maç sonra gol buldu.

Ligin 27. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında iki kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarını boş geçmişti.

Batshuayi, ligdeki gol sayısını ise 12'ye çıkardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son bölümlerinde eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Atakaş Hatayspor 4 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan Atakaş Hatayspor, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ligdeki son yenilgisini Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak alan Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerken, Gaziantep FK (2-2) ve Beşiktaş (1-1) berabere kaldı.

Atakaş Hatayspor ligdeki puanını ise 47'ye çıkardı.


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