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F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Mutlu Demirtaştan   | 19.03.2022
F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

İstanbul

Leclerc, Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 30.558 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.123 saniye arkasındaki son şampiyon Max Verstappen (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.129 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etti. Red Bull'dan Sergio Perez'in 0.363 saniye geride dördüncü olduğu sıralama turlarında 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton (Mercedes) ise 0.68 saniye arkada beşinci sırayı aldı.

57 turluk yarış, yarın saat 18.00'de başlayacak.

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