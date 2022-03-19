Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,928.10
BTC/USDT
41,684.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan lider Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü.

Selçuk Kılıç   | 19.03.2022
Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Trabzon

Çaykur Rizespor deplasmanında Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon 2. yenilgisini alan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde kalesinde en fazla golü gördüğü karşılaşmalardan birini oynadı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 62 karşılaşmanın sadece 2'sinde kalesinde 3 gol gördü. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile ilk kez bir deplasmandan 3 gol yiyerek döndü.

62 karşılaşmada 5. yenilgi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 62. karşılaşmada 5. mağlubiyetini aldı.

Bordo-mavililer, 39 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 18 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

Benzer haberler

Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Sivasspor yarın sahasında Altay'la karşılaşacak

Fenerbahçe ile Konyaspor 42. randevuda

Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 yendi

Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 yendi
Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı

Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı