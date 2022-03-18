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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor'u 3-0 yendi.

Ercan Çakar   | 18.03.2022
Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul


10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un şutunda, savunmada Hosseini'ye çarpan top yan direğe de çarparak ağlara gitti.

25. dakikada Bistrovic'in pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda top Bilal Bayazıt'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'e çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Mor, sağ çaprazdan yaptığı şık aşırma vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.

VavaCars Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

63. dakikada Salih Dursun'un sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un vuruşunda top yandan faz farkla dışarı gitti.

75. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 3-0 yaptı. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Emre Mor, çalımlarla rakiplerini geçerek ceza sahasında kaleci ile karşıya kaldı. Emre Mor, meşin yuvarlağı Bilal Bayazıt'ın bacaklarının arasından filelere gönderdi: 3-0.

89. dakikada ceza yayı önünde serbest vuruş kullanan Biglia'nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu yandan kornere çeldi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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