Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Victor Ruiz'den kötü haber

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla yaptığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı oyuncu Victor Ruiz'in sol kasık adalesinde zorlanma ve mikro kanama belirlendi.

Ercan Doğan   | 21.09.2019
Beşiktaş'ta Victor Ruiz'den kötü haber

İstanbul

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla yaptığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı oyuncu Victor Ruiz'in sol kasık adalesinde zorlanma ve mikro kanama belirlendi. 

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Slovan Bratislava maçının 74. dakikasında sol üst iç yan adalesinde ağrı hisseden Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesinde çekilen MR'ı sonucunda sol kasık (adductor longus) adalesinde zorlanma ve mikro kanama tespit edildiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Victor Ruiz'den kötü haber

Beşiktaş'ta Victor Ruiz'den kötü haber

Kasımpaşa Antalyaspor karşısında ikinci yarı açıldı

Galatasaray'da Selçuk ve Feghouli Malatya'ya götürülmedi

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip
Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında

'Kazanmış olmak, gol atmış olmak önemliydi'

'Kazanmış olmak, gol atmış olmak önemliydi'