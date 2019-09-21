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Singapur'da pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.

Doga Kirmizioglu   | 21.09.2019
Singapur'da pole pozisyonu Leclerc'in

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak. 

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Ferrari'nin genç pilotu Leclerc, 1.36.217'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.36.408 ile ikincilik elde ederken, Leclerc'in takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 1.36.437 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Belçika ve İtalya'da düzenlenen son iki sıralama turunu kazanan Ferrari pilotu Leclerc, iki yarıştan da galip ayrılmıştı.

Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

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