Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Kayseri
Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor, 1-1 berabere kaldı.
3. dakikada Kayserispor atağında sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, altıpas çizgisinin sol köşesinde topa iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.
13. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattaki Miguel Lopes, ceza sahası içindeki Adebayor'a topu aktardı. Kaleye sırtı dönük topla buluşan Adebayor'un, arka direğe gönderdiği pasa koşu yapan Pedro Henrique'nin topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk devresi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
59. dakikada Abdennour'un uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal Başacıkoğlu, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içindeki Abebayor'a aktardı. Altıpas üzerinde topla buluşan Adebayor, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Miguel Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.
68. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında, Tiago Lopes'in etkili ortasında, altıpas üzerinde iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.
72. dakikada ceza sahası sol çaprazından Estupinan'ın ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Rodallega'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
74. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Aissati'nin pasında topla buluşan Murawski'nin yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
79. dakikada Mensah'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
82. dakikada sol kanattan Ntep'in ceza sahasına gönderdiği topta ön direğe koşu yapan Umut Bulut'un yatarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
85. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Denizlispor'da sol çaprazda topla buluşan Rodallega'nın sert vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
87. dakikada sol çaprazdan Estupinan'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodallega'nın sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.