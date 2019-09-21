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Türkiye şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı

Türkiye, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı.

Halil Ibrahim Avsar   | 21.09.2019
Türkiye şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı

Ankara

Türkiye, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı. 

Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen şampiyona, yarın sona erecek. Şampiyonada son gün mindere çıkacak Türk sporcu bulunmuyor.

Organizasyonda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 4 olimpiyat kotası aldı.

Şampiyonada Türkiye'ye tek altın madalyayı milli güreşçi Rıza Kayaalp kazandırdı. Milli sporcu, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Rıza böylece grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Grekoromen stilde ayrıca 97 kiloda mücadele eden Cenk İldem, bronz madalya aldı. Olimpiyat üçüncüsü tecrübeli güreşçi, dünya şampiyonalarında üçüncü bronz madalyasını elde etti.

Serbest Milli Takımı ise 2 gümüş madalyayla şampiyonayı noktaladı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilerek gümüş madalyada kaldı. Milli sporcu Süleyman Atlı da 57 kiloda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Kadın Milli Takımı şampiyonayı madalyasız kapattı. Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi Yasemin Adar, ilk maçında Çinli Qian Zhou'ya yenildi.

Türkiye, grekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp, 97 kiloda Cenk İldem, serbest stilde ise 125 kiloda Taha Akgül, 57 kiloda da Süleyman Atlı ile olimpiyat kotası aldı.

Milli takım, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazanmıştı.

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