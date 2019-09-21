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Manchester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 6. hafta maçında ağırladığı Watford'u 8-0 mağlup etti.

Doga Kirmizioglu   | 21.09.2019
Manchester City farklı kazandı

Ankara

Son şampiyon Manchester City, ligin altıncı haftasında Watford'u Etihad Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 1. dakikada David Silva, 7. dakikada penaltıdan Sergio Agüero, 12. dakikada Riyad Mahrez, 15'inci, 48'inci ve 60'ıncı dakikalarda Bernardo Silva, 18. dakikada Nicolas Otamendi ve 85. dakikada Kevin De Bruyne'ün golleriyle mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City 13 puanla ikinci sıraya yükselirken, Watford ise 2 puanla son sırada kaldı.

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