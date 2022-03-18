3 Bant Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Semih Saygıner şampiyon oldu
3 Bant Bilardo Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Semih Saygıner, birinci sırayı aldı.
Ankara
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün sona eren 1. etap müsabakalarına 728 sporcunun katıldı.
Şampiyonada Sabır Çelik ikinciliği Gökhan Salman ile Burhan Genç de üçüncülük elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.